شهيدان و15 مصابا في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 00:08

شهيدان و15 مصابا في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي غزة

منذ 15 mins 6 July، 2024
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