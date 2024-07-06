إيران: الداخلية الإيرانية : فوز المرشح مسعود بزشكيان بالانتخابات الرئاسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 07:18

إيران: الداخلية الإيرانية : فوز المرشح مسعود بزشكيان بالانتخابات الرئاسية

منذ 40 mins 6 July، 2024
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المصدر: قناة الميادين

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