عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 2 تموز/يوليو 2024



العناوين

البناء:

– خيار أردوغان نحو سورية يفجّر علاقته بالميليشيات… وحرق أعلام وبيوت

– نتنياهو يعلن الاستعداد لمرحلة انسحاب في غزة أملًا بتخفيض التصعيد شمالًا

– اليمن يعلن عمليّات نوعيّة باستهداف سفن تجارية وحربيّة في الأحمر والهندي

– الاحتلال يفرج عن 50 أسيرًا بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة

– اليمين الفرنسي المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية

الأخبار:

– المقاومة للعدو: لكل مرحلة مفاجآتها

– المخابرات الألمانية في حارة حريك مجدّدًا: زيارة استطلاع لتفادي الحرب الشاملة

– الجامعة تتبرّأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية

– ‫صعود مقاولي الهوية: الفاشية «عرَضًا» للانحدار الغربي

الجمهورية:

– واشنطن تدفع إلى «حل العودتين»

– “إسرائيل” تهوِّل بـ«جدار الصوت»

– نتنياهو يعد ّ لـ «ساعة الصفر» بالحرب ليحملها إلى واشنطن

– ماذا استجد بين العرب والحزب؟

اللواء:

– «هدف سياحي» في مرمى التوتر.. وتناقض أميركي بين رفض الحرب وعدم السفر إلى لبنان

– زكي يتراجع والمعارضة لإعلان الطوارئ في الجنوب.. و«موعد ألماني» للهجوم العسكري

– لبنان بين الغياب الأميركي وإجازة هوكستين الأوروبية

– نتنياهو لربط “نزاع طويل” في غزة: مرحلة الحرب الحالية شارفت على الانتهاء

– هجمات “قيصري” تهدد الوجود التركي في سوريا

الديار:

– بكركي ترفض تحريض السفراء على حزب الله: مقاومة وليس ارهابيا

– الجيش “الاسرائيلي” في أزمة… نقص في العديد والعتاد ومئات الاستقالات

– إعلان “الطوباوي الجديد” بعد شهر في بكركي

– النزاع يتفاقم داخل جبهة نتنياهو… قادة “إسرائيل” يتبادلون الاتهامات

– لهذه الأسباب ألغى العرب تصنيفهم للحزب

النهار:

– مشوار رايحين مشوار

– تصاعد التعبئة لمنع الحرب: تسليم الجيش فوراً

– المحكمة العليا توجه ضربة لمحاكمة ترامب

– هل خلط بزشكيان حسابات خامنئي؟

الاسرار

البناء:

– كواليس:

قالت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال إن كلمة وزير المالية بتسلئيل سموترتتش في مؤتمر صحيفة “ماكور ريشون” إلى مصدر سخرية وتندّر بين الإعلاميين الذين سمعوه يبشر بحرب مقبلة هدفها “تقويض النظام في إيران، والتدمير الكامل لحماس، وحرب قاسية وسريعة ضد حزب الله تُخرجه من اللعبة”.

وتساءلوا في تعليقاتهم أنت وأي جيش؟ ما مستوى التآكل في الوحدات النظامية التي تقاتل حماس منذ أكثر من ثمانية أشهر؟ كيف يشعر جندي الاحتياط عندما يتم استدعاؤه للمرة الثالثة إلى الخدمة؟ ما الكمية الدقيقة للذخائر لدى سلاح الجو، وخصوصًا في ضوء قرار إدارة بايدن تأخير شحن 3500 قنبلة ثقيلة؟ وما الإصلاحات المتوجبة للدبابات وناقلات الجند المدرعة بعد فترة العمل الطويلة؟ مَن هم العسكريون الذين يعتقدون أنّ هناك تحركًا حادًا وسريعًا سيهزم حزب الله؟ كم عدد جنود الاحتياط الذين سيكونون مطلوبين لمدة عام لإبقاء الحكم العسكري، الذي يعد به الوزير، في قطاع غزة؟ إلى أيّ مدى، ستكون الجبهة الداخلية “الإسرائيلية” مستعدة لمواجهة قصف يومي بآلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة من لبنان ومن إيران والعراق وسورية واليمن؟

– خفايا:

قال مصدر دبلوماسي تركي إن المشهد الأوروبي يصبح أكثر فأكثر عدائيًا، ما يجعل كل أحلام تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سرابًا والتطرف الذي يجتاح أوروبا يقفل الأبواب أمام أي تفكير بدور تركي في قلب الغرب، رغم عضوية الناتو وأن تركيا الآسيوية سوف تنتصر على الحلم الأوروبيّ عبر بوابة روسية إيرانية بعدما سقط الوهم التركي الآخر حول توازن غربي روسي في حرب أوكرانيا وتوازن أميركي إيراني في حرب فلسطين، بما يتيح هوامش واسعة لتركيا تبدو قد ضاقت جميعًا مع اليد العليا لروسيا في حرب أوكرانيا وتفوق محور المقاومة في حرب فلسطين، ولذلك يصف المصدر التوجه نحو سورية كمفتاح في علاقة تركيا بروسيا وإيران بصفته قرارًا استراتيجيًا لا مجال للمناورة فيه.

اللواء:

– همس:

لم تتبلغ أية جهة رسمية لبنانية عن احتمال مجيء الوسيط الأميركي إلى بيروت، بعد لقاءاته مع وسطاء فرنسيين وعرب في باريس..

– غمز:

أدى تسريب محضر اجتماع مرتقب بين مرجع ورئيس تكتل إلى حدوث إرباك بالعلاقة وبالمسار المتوقع للاتصالات.

– لغز:

ما تزال مؤسسات عامة، تؤدي خدمات للمواطنين عرضة لفقدان لوازم التشغيل من مازوت وزيوت وحتى كهرباء منتظمة!

الجمهورية:

– صارح سياسي بارز رئيس كتلة نيابية وقال: في لبنان جبهتان بنظرتين متناقضتين حول الملف الرئاسي، وليس في مقدور أي منهما إلغاء الآخر، وهذا يعني استحالة انتخاب رئيس.

– يقول وزير سابق إن أحدًا لا يعلم كيف سنخرج من هذا الوضع البشع لا في الداخل ولا في الخارج برغم كثرة الوفود والمحاولات.

– لم تستبعد أوساط سياسية أن تتحوّل الزيارة الاستطلاعية لديبلوماسي كبير إلى مبادرة بعد أن كوّن صورة شاملة عن الوضع اللبناني.

المصدر: صحف