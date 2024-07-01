القوات اليمنية أعلنت تنفيذ 4 عمليات: لن نتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن “تنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 4 سفن تابعة لثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي”، ولفتت الى ان “العمليات الـ4 حققت إصابات دقيقة ومباشرة”، وأكدت “عملياتنا لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

واشارت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها تلاه المتحدث باسمها العميد يحيى سريع مساء الاثنين الى ان “العملية الأولى استهدفت سفينة MSC Unific الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة”، وتابعت “العملية الثانية استهدفت سفينة Delonix النفطية الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة”، واوضحت ان “استهداف سفينة Delonix النفطية الأمريكية هو الثاني خلال هذا الأسبوع”.

ولفتت القوات اليمنية الى ان “العملية الرابعة استهدفت سفينة Lucky Sailor في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة”، وتابعت ان “العملية الثالثة استهدفت سفينة الإنزالAnvil Point البريطانية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة”، اوضحت ان “استهداف سفينة Lucky Sailor نتيجة انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وهذا نص بيان القوات اليمنية:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة وردا على العدوان الامريكي البريطاني على بلدِنا

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى أربعَ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ استهدفتْ أربعَ سُفُنٍ تابعةٍ لثلاثيِّ الشرِّ الأمريكيِّ والبريطانيِّ و الإسرائيليِّ وكانتْ على النحو التالي:

العمليةُ الأولى نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ استهدفتْ سفينةَ( MSC Unific ) الإسرائيليةَ في البحرِ العربيِّ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضل الله.

العمليةُ الثانيةُ نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ والقوةُ البحريةُ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ استهدفتْ سفينةَ ( Delonix ) النفطيةَ الأمريكيةَ في البحرِ الأحمرِ للمرةِ الثانيةِ خلالَ هذا الأسبوعِ .

فيما العمليةُ الثالثةُ استهدفتْ سفينةَ الإنزالِ ( Anvil Point ) البريطانيةَ في المحيطِ الهنديِّ و كانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله.

وقد تم استهدافُ السفينةِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ من خلالِ القوةِ الصاروخيةِ في القواتِ المسلحةِ اليمنية.

العمليةُ الرابعةُ نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ استهدفتْ سفينةَ ( Lucky Sailor ) في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ

وجاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 25 ذي الحجة 1445للهجرة

الموافق للـ 1 يوليو 2024م

المصدر: موقع المنار