فلسطين | شهداء باستهداف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في رفح جنوب قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتداءاتها على المناطق الواقعة جنوب قطاع غزّة، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين.

دبابات جيش الاحتلال الاسرائيلي، توغلت في منطقة المشروع شرق رفح، وسط قصف مدفعي، حيث جرفت قوات الاحتلال منازل في منطقة الشاكوش.

واستهدفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال، أحد المواطنين في منطقة المشروع شرقي رفح بالقصف المباشر، مما أدّى الى استشهاده، وتمّ نقله الى المستشفى.

كما توغلت الدبابات في حي البرازيل الذي شهد تدمير منازل، حيث أعادت قوات الاحتلال التمركز داخله بعد أن كانت خارج الحي.

في السياق ذاته، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم أطفال، وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل عائلة زعرب بمدينة رفح، مما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفرقة. و جيش الاحتلال أحرق مسجد العودة في رفح، أحد أشهر مساجد المدينة، ودمر عددا من المرافق الملحقة به والمنازل المحيطة.

المصدر: وكالات فلسطينية