حكومة العدو توافق على إقالة المستشارة القضائية

صادقت حكومة العدو الإسرائيلي اليوم الأحد على مقترح وزير القضاء ياريف ليفين، بخصوص تغيير إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا. وفور المصادقة على مقترحه، توجه ليفين إلى وزراء الحكومة، من أجل عقد جلسة استماع لها تمهيدًا لعزلها.

وكان وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، قد شرع بإجراءات إقالة المستشارة القضائية، في آذار/ مارس، حيث أرسل إلى وزراء الحكومة مقترحًا للتصويت على سحب الثقة منها، مبررًا ذلك “بتصرفاتها غير اللائقة ووجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد بينها وبين الحكومة”.

كما شدد مستشارون قضائيون سابقون لحكومة الاحتلال، في 20 آذار/ مارس 2025، على أنه لا يوجد أساس قانوني لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، محذرين من أن إقالتها ستلحق ضررًا جسيمًا بسيادة القانون.

جاء ذلك في عريضة وقع عليها رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، وكل من يتسحاق زامير، ميخائيل بن يائير، إلياكيم روبنشتاين، ميني مزوز، يهودا فينشتاين وأفيحاي مندلبليت، وذلك قبل تصويت الحكومة المقرر يوم الأحد على إقالة المستشارة القضائية.

وأكد المستشارون القضائيون السابقون أنهم يتابعون عن كثب أداء بهراف ميارا، وأنهم وجدوا أنها “تواجه تحديات استثنائية وغير مسبوقة.” وأضافوا “في رأينا، تؤدي مهامها كمستشارة قضائية للحكومة وفقًا لمبادئ القانون، وبصفتها جهة استشارية للحكومة وحامية لسيادة القانون”.

واعتبروا أنها تعمل “من منطلق التزامها بالقانون دون خوف أو محاباة. وهذا ما يجعلها تستحق التقدير الكبير”، مشيرين إلى أن الخلافات بين الحكومة وبهراف ميارا تعكس بالأساس عدم رغبة الحكومة في العمل وفقًا للقانون، مشددين على أن هذه الخلافات لا تبرر إقالتها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الموقعون على العريضة أن المستشار القضائي “يقدم للحكومة الاستشارة القانونية اللازمة لأداء مهامها وتنفيذ سياساتها ضمن إطار القانون، بالإضافة إلى كونه الحارس الرئيسي لسيادة القانون في الدولة، نيابة عن الجمهور ومن أجل الجمهور، للحفاظ على مبادئ الديمقراطية وقيم الدولة.”

وشددوا على أنه إلى جانب المساس بسيادة القانون، فإن إقالة المستشارة القضائية للحكومة ستؤدي أيضًا إلى تقويض “الاستقلال المهني لجهاز الاستشارة القضائية للحكومة، وإضعاف قدرته على أداء مهامه”.

وقبل ذلك، كانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية بدأت جلسة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية.

وأكدت “القناة 12” الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا قاطعت الجلسة، معتبرة أن القرار المتعلق بمسار إقالتها غير قانوني.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على قرار حجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا خلال جلسة لم تحضرها. وأفادت صحيفة “إسرائيل هايوم” حينها بأن حكومة العدو قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.

وفي وقت سابق، أرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها لعقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع “لا يتمتع بأي صفة قانونية”. وعقب التصويت، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بياناً رسمياً أوضح فيه أن القرار جاء “بسبب سلوكها غير الملائم والخلافات العميقة بينها وبين الحكومة”.

المصدر: عرب 48