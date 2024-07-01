قوات الاحتلال تنسف مبنى سكنيا في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 02:40

قوات الاحتلال تنسف مبنى سكنيا في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح

منذ 24 mins 1 July، 2024
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