باسيل يجول على قرى في الشمال: عندما تريد اسرائيل الاعتداء علينا سنكون مع بعضنا ضد الاجنبي

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في لقاء شعبي في منزل رئيس بلدية البيرة محمد وهبي، أنه “لا تمر فترة الا ونمر على البيرة، واليوم نلتقي لاننا نشبه بعضنا بالتفكير، وهذا يظهر في الأزمات الصعبة”.

ولفت الى أن “الصهيونية حركة عالمية لا تستهدف فقط لبنان او طائفة، وهي تشويه لمعنى الديانات السماوية، وهي لا تفكك فقط الأوطان بل الأسر”، معتبرا أن “ما نراه في غزة هو أكبر جريمة ضد الانسانية تمارس ضد الأطفال والعزل، ونأخذ هذا الموقف بانتمائنا الواحد لفكر يرفض القتل”، ومشيرا الى أنه “لم يحصل في تاريخ البشرية همجية كهذه ضد شعب وبقي مترسخاً في ارضه ويدافع عنها”.

وقال: “عندما حصل عدوان في العام ٢٠٠٦ تم التصدي له، واليوم لبنان فيه مليونا نازح وهناك غياب رئيس للجمهورية وحرب”، مضيفاً “عندما تريد اسرائيل الاعتداء علينا فحتما سنكون مع بعضنا ضد الاجنبي”.

اما رئيس بلدية البيرة محمد وهبي وفي كلمة القاها عنه نجله يوسف، لفت الى أن “البيرة ترجمت محبتها من خلال الاصوات التي أعطيت لنواب البيرة”، وقال: “نستغرب كلام البعض عن وجود باسيل بيننا ونقول انه لطالما كنت ضيفا عزيرا بين أهله”.

ودعا وهبي باسيل الى “المضي في مسيرته وجعل المواطن همه”، وقال: “سينصرك الله في محبة شعبك الذي يحتضنك اليوم في البيرة ولا تلتفت للتفاهات التي يمارسها اخصامك في الوطن”.

باسيل من بلدية عكار: رفض مبدأ الحوار غير مقبول

وشدد باسيل في لقاء شعبي في بلدية عكار العتيقة على أن “الأساس وحدتنا الوطنية، ويجب ان نبقى متمسكين بالبلد والخيارات الكبيرة للحفاظ على وحدته وسيادته. ليس لدينا خيار سوى ان نكون منفتحين على بعضنا وان نعيش سوياً، من هنا رفض مبدأ الحوار بين بعضنا أمر غير مقبول فمهما اختلفت الناس بالسياسة تستطيع ان تتواصل”.

وقال: “عكار العتيقة بلدة عزيزة وتسمى هكذا لأنها ربما عتيقة بتراثها وبأصالة اهلها وغزيرة بمياهها. ومشكلة المياه هي بمؤسسة المياه، والهدف هو أن تدفع كل الناس الفواتير وان تحصل على الخدمات كالمياه والكهرباء وهذه أرضية المساواة بين الناس والبلديات، وعندما الإنسان يأخذ أجره تتحقق العدالة”.

وأشار إلى ان “قضية الموقوفين من البلدة تعود الى سنوات وبمجرد انها لم تحل فهذا ظلم لان المرتكب يجب أن يحاسب والبريء يجب الإفراج عنه. من هنا نطالب القضاء والقضاة بأن يبتوا هذا الملف. مشكلتكم ليست مشكلة فردية بل جماعية والجيد أن هناك لجنة للمتابعة وحتى القضاء لا يتعاطى فيها كجريمة او كعمل فردي. أتعاطف معكم بموضوع الظلم لان العدالة المتأخرة ليست عدالة والأهم كيف سنعيش مع بعضنا خاصة أن أزمات كبيرة تطال البلد”.

وختم: “نريد اللامركزية حتى تستطيع كل بلدة أن تؤمن خدماتها، واللامركزية لا تعني فيديرالية ولا تقسيماً، والحديث عن اللامركزية هو من منطلق فكر انمائي فقط”.

باسيل يؤكد من منيارة – عكار رفض أي سياسة تأتي بالحرب: لبنان اليوم مهدد بسبب اسرائيل

ورأى باسيل أن “لبنان اليوم مهدد بسبب اسرائيل وجميعنا نسأل السؤال نفسه عن حدوث الحرب”. وقال: “نحن ضد أي سياسة تأتي بالحرب”.

أضاف خلال كلمة من البيت الارثوذكسي في منيارة – عكار: “صحيح نعمل لمنع الحرب عن لبنان ولكن هذا لا يعني الاستسلام، وسواء وقعت الحرب أم لا فلبنان سيخرج منها منتصرا ولو بكلفة مرتفعة. الحرب هي فشل للإنسان، ونتيجة الحرب ستكون انتصاراً للبنان. الخوف هو من الحروب الأخرى لتغيير الهوية وغيرها وهذا الأمر ليس فيه عنصرية ولا عدائية”.

وقال: “أينما ذهبنا في العالم نعود إلى لبنان، وكلما عدت الى هنا افرح وأجد العاطفة والاصالة اللبنانية والعافية”. ورأى أن “فكرة العائلة في العالم مستهدفة وكل الحركات غير الطبيعية هدفها ضرب العائلة، وأتمنى ان تكون واحدة من مهمتنا أن نتحدث عن الإنسان والعائلة”.

وتابع: “النازح السوري لم يكن ليدخل لبنان منذ ٢٠١١ لو لم يكن هناك لبنانيون شركاء ساهموا في إدخاله، وفي المقابل شعبنا يهاجر وغيرنا المسؤول. لا نريد أن نولد اي عدائية مع النازح السوري بل فقط أن نطبق القوانين”.

وختم: “يجب ألا نخلط بين هويتنا وطبيعة العلاقة السلمية مع الشعب السوري. قضية النزوح وطنية والتيار لم يخطئ في اي يوم بالقضايا الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية