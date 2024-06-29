قصف مدفعي عنيف ومتواصل على حي الشجاعية وشرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 01:16

قصف مدفعي عنيف ومتواصل على حي الشجاعية وشرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة

منذ 2 ساعة 28 June، 2024
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