الاستهداف الأخير بدير البلح هو في محيط منطقة البركة وسط المدينة وسيارات الإسعاف تتجه إلى المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 01:28

الاستهداف الأخير بدير البلح هو في محيط منطقة البركة وسط المدينة وسيارات الإسعاف تتجه إلى المكان

منذ 29 mins 28 June، 2024
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