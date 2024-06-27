الاعلام الحكومي بغزة: السكان ينزحون من حي الشجاعية الى مناطق ايواء في مدينة غزة مكتظة اصلا بنازحيها – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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June 27 2024 - 13:54

الاعلام الحكومي بغزة: السكان ينزحون من حي الشجاعية الى مناطق ايواء في مدينة غزة مكتظة اصلا بنازحيها

منذ 31 mins 27 June، 2024
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