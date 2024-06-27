جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل الضابط “ألون سكاجيو” وإصابة 16 ضابط وجندي آخرين بتفجير العبوة الناسفة في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 10:54

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل الضابط “ألون سكاجيو” وإصابة 16 ضابط وجندي آخرين بتفجير العبوة الناسفة في جنين

منذ 51 mins 27 June، 2024
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