جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل الضابط “ألون سكاجيو” وإصابة 16 ضابط وجندي آخرين بتفجير العبوة الناسفة في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 27 2024 - 10:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل الضابط “ألون سكاجيو” وإصابة 16 ضابط وجندي آخرين بتفجير العبوة الناسفة في جنين
منذ 51 mins
27 June، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
جنين
عبوة جنين
التعليقات
ذات صلة
الضفة الغربية | عقب مواجهات عنيفة.. قوات الاحتلال تنسحب من جنين متكبدةً خسائر في الأرواح والآليات
قوات الاحتلال تعتقل الشاب بلال يوسف مناصرة شقيق الشهيد محمد مناصرة وهو مصاب بطلق ناري في قدمه خلال اقتحام مخيم قلنديا
اعلام العدو: الحديث عن قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد تفجير العبوة الناسفة في الآلية العسكرية في جنين خلال الليل
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة