41 شهيدًا في غارات صهيونية على مدينة غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 11:40

41 شهيدًا في غارات صهيونية على مدينة غزة منذ فجر اليوم

منذ 15 mins 25 June، 2024
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