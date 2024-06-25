مبيعات الحبوب الروسية إلى الصين تتضاعف 3 مرات

تضاعفت الصادرات الروسية إلى الصين من الحبوب والدقيق في ايار/مايو من هذا العام 3 مرات تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما يظهر في دراسة بيانات من هيئة الإحصاء الصينية.

ووفقا لحسابات أجرتها وكالة “نوفوستي” الروسية، في ايار/مايو 2024 وصل أكثر من 141 ألف طن من الحبوب والدقيق (بقيمة 33 مليون دولار) إلى الصين من روسيا، وهو ما يزيد 2.9 مرة عما كان عليه في ايار/مايو 2023.

في المجمل، واستنادا إلى نتائج الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، زادت واردات الصين من الحبوب الروسية 4.6 مرة مقارنة بالفترة من كانون الثاني/يناير إلى ايار/مايو 2023، لتصل إلى 653 ألف طن (بقيمة 159 مليون دولار).

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي حجم الواردات لعام 2023، 901 ألف طن (بقيمة 234 مليون دولار). وفي الأشهر الأولى من عام 2024، تجاوزت مشتريات بكين من الحبوب من موسكو ثلثي الإمدادات للعام بأكمله.

وأشارت دراسات الوكالة، إلى أن بكين اشترت أكبر كمية من الشعير الروسي في شهر ايار/مايو – ما يقرب من 80 ألف طن (بقيمة 19 مليون دولار)، وهو ما يزيد بمقدار 3.5 مرة عن شهر ايار/مايو الماضي.

المصدر: روسيا اليوم