غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 04:58

غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 37 mins 25 June، 2024
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