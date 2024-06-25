“لقاء الاحزاب”: مواقف السيد نصرالله أكدت وحدة قوى المقاومة في كل الساحات

أشاد “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية” في بيان له الاثنين “بالمواقف المشرفة التي أعلنها قائد المقاومة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي أكدت وحدة قوى المقاومة في كل الساحات المشتبكة مع العدوان”.

وتابع البيان ان “هذه المواقف أكدت وحدة وتلاحم جبهات محور المقاومة في اليمن والعراق وسورية ولبنان المستمرة باستنزاف الكيان الصهيوني المصطنع والمؤقت”، ولفت الى ان ذلك “عزز موقف المقاومة الفلسطينية في ميدان القتال وفي المفاوضات، وما أدى إلى عجز العدو عن تحقيق أي من أهدافه”.

من جهة ثانية، استغرب البيان “ما آلت اليه الأوضاع والشؤون العامة في مدينة طرابلس(شمال لبنان) من فوضى وفلتان وتسيب امني وتعديات وسلب وتشبيح وتشليح”، واستهجن “مواقف بعض نواب طرابلس الإستعراضية التي لا تغني أو تسمن من جوع تجاه الفيحاء التي انجبتهم وانتخبتهم وانتخبت ومعهم مجلس بلدي أمسى هزيلا مفككا غارقاً في النزاعات الشكلية والشخصية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام