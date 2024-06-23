قبيل توجهه إلى واشنطن.. غالانت يصف الاجتماعات مع المسؤولين الأميركيين بالحاسمة

أعلن وزير الحرب في كيان العدو الاسرائيلي يوآف غالانت أن “الاجتماعات التي سيجريها خلال زيارته للولايات المتحدة مع كبار المسؤولين الأميركيين، حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب”، مؤكداً أنه سيبحث في واشنطن الانتقال إلى ما أسماه المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقبيل توجهه اليوم الأحد إلى واشنطن في مهمة تستمر 3 أيام، هي الثانية له منذ بدء العدوان على القطاع، قال غالانت إن “العلاقة مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى”، مشيراً إلى أنه “سأبحث مع المسؤولين الأميركيين الوضع على الجبهة الشمالية ضد حزب الله وتأمين الدعم الأميركي اللازم”.

وتأتي الزيارة في وقت نقلت فيه صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مقربين من غالانت أنه ألقى باللائمة على رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في ما يُسمى أزمة السلاح مع واشنطن “لأنه لم يتعامل بذكاء وهدوء”، حسب تعبير مصادر مقربة من وزير الحرب.

ونقلت يديعوت أحرونوت أن الحكومة صدقت على تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيراً للحرب بالوكالة أثناء زيارة غالانت لواشنطن. ويتضمن برنامج الزيارة مباحثات في البنتاغون مع كبار مسؤولي السياسة والحرب الأميركيين بشأن التطورات الأمنية المستمرة في المنطقة.

كما سيبحث غالانت مع نظيره الأميركي لويد أوستن الوضع في شمال الأراضي المحتلة، واستمرار التعاون مع واشنطن في ظل الخشية الأميركية من التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب إقليمية، إضافة إلى بحث خيارات “اليوم التالي” في قطاع غزة.

استياء

وتأتي زيارة غالانت بعد الاستياء الأميركي الذي أثاره فيديو نتنياهو قبل أيام، والذي اتهم فيه الولايات المتحدة بتأخير وصول الأسلحة الأميركية للكيان.

ومن المتوقع أن يترك الغضب الأميركي من فيديو نتنياهو ظلاله على محادثات غالانت مع المسؤولين في واشنطن. كما تأتي زيارة غالانت قبل خطاب نتنياهو المرتقب أمام الكونغرس في يوليو/تموز المقبل، والذي يخشى البيت الأبيض مضمونه بعد الفيديو الأخير.

وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، وجه وزير الحرب الأميركي دعوة لنظيره الإسرائيلي لزيارة البنتاغون “لمناقشة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط”.

نتنياهو: طلبنا من أصدقائنا الأميركيين تسريع إرسال شحنات الأسلحة

رئيس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو من جهته قال اليوم إنه “طلبنا من أصدقائنا الأميركيين مراراً وعلى جميع المستويات تسريع عملية إرسال شحنات الأسلحة”، مضيفاً أنه “في ضوء ما سمعته مؤخراً أعتقد أن قضية الأسلحة الأميركية سيتم حلها في المستقبل القريب”.

وفي إشارة إلى الفيديو الذي اتهم فيه الولايات المتحدة بتأخير وصول الأسلحة، قال “بعد أشهر من عدم حدوث أي تغيير في هذا الوضع، قررت التعبير عن الأمر علناً”. وتابع “بصفتي رئيس وزراء “إسرائيل” مهمتي هي أن أفعل كل شيء لضمان حصول مقاتلينا على أفضل الوسائل القتالية”، على حد تعبيره.

المصدر: مواقع إخبارية