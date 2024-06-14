المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بواسطة الطيران المسيّر قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل أراضينا المحتلة ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 06:54

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بواسطة الطيران المسيّر قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل أراضينا المحتلة ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء

منذ 31 mins 14 June، 2024
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