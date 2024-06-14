المفوض العام للأونروا: الأطفال الناجون من الحرب في غزة يعانون من صدمة عميقة بعدما سرقت منهم طفولتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 06:54

المفوض العام للأونروا: الأطفال الناجون من الحرب في غزة يعانون من صدمة عميقة بعدما سرقت منهم طفولتهم

منذ 43 mins 14 June، 2024
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