طفل شهيد و10 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جلمبو في مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 14 2024 - 03:52

طفل شهيد و10 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جلمبو في مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 33 mins 14 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة