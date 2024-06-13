وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات أولية عن سقوط إصابات جراء استهداف مركبة بصاروخ موجه في مرجليوت عن الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 18:40

وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات أولية عن سقوط إصابات جراء استهداف مركبة بصاروخ موجه في مرجليوت عن الحدود مع لبنان

منذ 19 mins 13 June، 2024
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