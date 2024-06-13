إيلون ماسك يقترح اعتبار عدد من المنظمات غير الحكومية الأوكرانية منظمات إرهابية

رحب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بمبادرة الكونغرس إلى حرمان منظمات أوكرانية غير حكومية تعتبر “محظورة” على المواطنين الأمريكيين من التمويل واقترح تصنيفها كمجموعات إرهابية.

وسبق للجنة المعنية بمجلس النواب أن أدرجت في نسختها لموازنة وزارة الخارجية وهياكل السياسة الخارجية الأخرى حظرا على تخصيص أموال للمنظمات التي وصفها عضو الكونغرس أندرو كلايد أنها “تشوه سمعة المحافظين الأمريكيين، لا سيما المشرعين بسبب اختلافهم مع المسار الأوكراني الذي يتبعه الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”: “هذه خطوة أولى جيدة. يجب إضافتهم إلى قوائم المنظمات الإرهابية الخاضعة للعقوبات”.

وفي الأسبوع الماضي، نشر نشطاء أوكرانيون قائمة بأسماء منتقدي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وضمت 76 منظمة و391 فردا، من بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب، والصحفي تاكر كارلسون، وإيلون ماسك، وأعضاء الكونغرس مارجوري تايلور غرين، وبول غوسار، وراند بول، وآنا بولينا لونا، وآندي بيغز.

وفي سياق متصل، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى واشنطن أناتولي أنطونوف يوم الثلاثاء، أن مسؤولي السفارة الروسية في الولايات المتحدة والدبلوماسيين العاديين يتلقون رسائل تهديد بشكل يومي.

وأشار أنطونوف إلى أنه “تتم رعاية بعض الشباب وتدريبهم وتعبئتهم بالدعاية السامة، ويجهزوهم للانتشار في ساحة المعركة في أوروبا الشرقية، أو ربما للقيام بتصرفات قطاع الطرق الغريبة الأخرى”، مشددا على أنه “يتم إنفاق الكثير من المال على هذا الأمر”.

وأضاف السفير الروسي مستنكرا: “من غير المرجح أن يمر تنظيم مثل هذه الخلايا المتطرفة دون أن يلاحظه أحد من قبل وكالات إنفاذ القانون. ومع ذلك، لا يتم القيام بأي شيء على الرغم من المخاطر الواضحة”.

المصدر: روسيا اليوم