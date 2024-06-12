“اليونيسيف”: نحو 3 آلاف طفل في غزة يواجهون خطر الموت أمام أعين عائلاتهم

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” بتعرض نحو 3 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية “لخطر الموت أمام أعين أسرهم” بسبب حرمانهم من العلاج نتيجة الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب غزة.

وأشارت المنظمة في بيان إلى “التحسن الطفيف في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، بينما انخفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكل كبير، مما يعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية”.

وأضاف البيان: “لا يزال العنف المروع والنزوح يؤثران على إمكانية وصول العائلات اليائسة إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية”.

وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لـ”اليونيسف” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر: “لا تزال الصور المروعة تظهر من غزة لأطفال يموتون أمام أعين أسرهم بسبب استمرار نقص الغذاء وإمدادات التغذية وتدمير خدمات الرعاية الصحية”

وأضافت خضر “ما لم يتم استئناف العلاج بسرعة لهؤلاء الأطفال البالغ عددهم 3000 طفل، فإنهم معرضون لخطر فوري وخطير للإصابة بأمراض خطيرة، والإصابة بمضاعفات تهدد حياتهم، والانضمام إلى القائمة المتزايدة من الأولاد والبنات الذين قتلوا بسبب هذا الحرمان الذي لا معنى له والذي هو من صنع الإنسان”.

وذكرت أن “تحذيرات المنظمة من تصاعد وفيات الأطفال بسبب مزيج يمكن الوقاية منه من سوء التغذية والجفاف والأمراض، كان ينبغي أن تؤدي إلى حشد إجراءات فورية لإنقاذ حياة الأطفال، ومع ذلك، لا يزال هذا الدمار مستمرا”.

وتابعت: “مع تدمير المستشفيات وتوقف العلاج وشح الإمدادات، فإننا نستعد لمزيد من معاناة الأطفال ووفياتهم”.

وأشارت المديرة الإقليمية إلى أن “اليونيسف” لديها “المزيد من الإمدادات الغذائية المجهزة مسبقا للدخول إلى قطاع غزة إذا سمح الوصول بذلك”.

وشددت على “الحاجة إلى ظروف تشغيل أفضل على الأرض يتم من خلالها زيادة الأمان وتقليل القيود” إلا أنها أكدت أنه في نهاية المطاف ما يحتاجه الأطفال بشدة “هو وقف إطلاق النار”.

المصدر: روسيا اليوم