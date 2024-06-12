كتائب شهداء الأقصى: أطلقنا صاروخين من عيار (107) تجاه مقر قيادة جيش العدو في محور”نتساريم” جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 08:56

كتائب شهداء الأقصى: أطلقنا صاروخين من عيار (107) تجاه مقر قيادة جيش العدو في محور”نتساريم” جنوب مدينة غزة

منذ 49 mins 12 June، 2024
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