اعلام العدو : عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي تم رصد سقوط عدد من الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 11:08

اعلام العدو : عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي تم رصد سقوط عدد من الصواريخ

منذ 23 mins 11 June، 2024
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