مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 00:36

مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر

منذ 33 mins 11 June، 2024
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