كتائب القسام: أوقعنا قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل تحصنت فيه في مخيم الشابورة برفح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 15:26

كتائب القسام: أوقعنا قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل تحصنت فيه في مخيم الشابورة برفح

منذ 25 mins 10 June، 2024
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