الشيخ نبيل قاووق: المقاومة حاضرة وقويّة وأعدّت عُدّتها

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إنّ جبهة إسناد غزة تحقّق أهدافها وهذه المرحلة تُظهر نتائجها أكثر فأكثر .

ولفت إلى أنّ جبهة الإسناد تشكّل ضغطاً واسعاً وقوياً لوقف العدوان على غزة وتحصّن الأمن القومي وتُحدد مستقبل المنطقة .

وأكد الشيخ قاووق بأنّ إسرائيل خسرت الحرب ولن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب وأشار إلى أنّ جيش العدوّ يُكافح ليبقى لا ليصنع الإنتصارات .

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة البابلية للشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي حسين صبرا.

وشدّد الشيخ قاووق على أنّ المقاومة في لبنان ازدادت قوة كمًّا ونوعاً، وقوة العدو تراجعت كمًّا ونوعاً وعلى كل المستويات.

ولفت إلى أنّ كثرة تهديدات العدوّ تُعبّر عن وجعه ويأسه ونتنياهو يُهدّد وهو يرتجف من بين الحرائق المشتعلة في الشمال. وأكد الشيخ قاووق انّ المقاومة أعدّت لكلّ مرحلة سلاحها ومفاجآتها.

المصدر: وكالة يونيوز