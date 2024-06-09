كتائب القسام تقصف بالاشتراك مع سرايا القدس موقع “صوفا” العسكري برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2024 - 15:38

كتائب القسام تقصف بالاشتراك مع سرايا القدس موقع “صوفا” العسكري برشقة صاروخية

منذ 1 ساعة 9 June، 2024
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