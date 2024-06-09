“أسفلت مطاطي”.. ابتكار جديد لخدمة حجاج 2024

دشنت المملكة العربية السعودية مبادرة «الإسفلت المطاطي المرن» في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام 1445هـ، بهدف تحسين الصحة العامة لضيوف الرحمن والارتقاء بجودة حياتهم.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق السعودية في بيان أنه تم تطبيق هذا الابتكار العلمي بالشراكة مع عدد من الجهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات.

وأشارت إلى أن هذه التقنية تعتمد على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها.

وأضافت أن التجارب أظهرت أن صلابة الأسطح الإسفلتية والأرصفة العادية تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خصوصاً كبار السن الذين يشكلون 53% من إجمالي الحجاج، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية خلال موسم الحج، حيث تركزت 38% من الإصابات في منطقة القدم والكاحل.

وبالتالي تساعد هذه التقنية في تخفيف الضغط على الكواحل والأقدام، وتعطي شعوراً بالراحة أثناء المشي والركض، ما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة لضيوف الرحمن

وتهدف التقنية إلى توفير إسفلت مطاطي مرن لممرات المشاة، ما يوفر مزيداً من الراحة والمرونة أثناء السير أو الركض باستخدام مواد ذات مرونة عالية، حيث تم تطبيق العديد من المقاطع التجريبية بالرصف المرن في مركز أبحاث الطرق التابع للهيئة العامة للطرق.

المصدر: مواقع