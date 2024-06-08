رئيس العمليات السابق في الموساد: فتح حزب الله جبهة الشمال ساعد حماس بالدفاع عن نفسها

أكد رئيس المخابرات والعمليات السابق في الموساد الاسرائيلي “حاييم تومر”، أن فتح حزب الله جبهة الشمال ساعد حماس بالدفاع عن نفسها ضد الجيش الإسرائيلي.

وقال تومر، إن حزب الله اثبت في الأسابيع الأخيرة أن لديه قدرة استخباراتية دقيقة وعلى مستوى عالٍ جدًا، كما ان لديه استخبارات تكتيكية أفضل من “إسرائيل” أو على الأقل ليس أقل شأنًا منها.

وأكد تومر، أن سلاح الجو الإسرائيلي لم حراً في العمل فوق لبنان، وأن حزب الله يخلق تهديدًا لم نتخيله وليس لدى الجيش الإسرائيلي أي رد عليه.

وشدد رئيس المخابرات والعمليات السابق في الموساد، على ان الدخول في حملة واسعة النطاق ضد لبنان في هذا الوقت سيزيد بشكل كبير من الخطر على قدرة “إسرائيل” على مواصلة عملها كدولة، وعلى الجمهور الاسرائيلية أن يفهم أن الحرب الشاملة تشكل تهديداً لرؤية “إسرائيل” الصهيونية.

المصدر: اعلام العدو