انخفاض معدل الولادات في اليابان إلى مستوى “خطر”

أقر البرلمان الياباني أمس الأربعاء تعديلات قانونية لتوفير مزيد من الدعم المالي للآباء، وتحسين الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال وزيادة مزايا إجازة الأبوة.

قالت وزارة الصحة اليابانية إن معدل الولادات انخفض إلى مستوى قياسي “خطر” للسنة الثامنة على التوالي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الدعم المقدم للآباء.

ونشرت الوزارة بيانات أظهرت أن معدلات الولادات في اليابان، أي معدل عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم أية امرأة خلال حياتها، بلغ 1,20 العام الماضي، وهو أدنى بكثير عن معدل 2,1 الضروري لتكاثر السكان.

وتراجع المعدل مقارنة بالرقم المسجل في 2022 وهو 1,26، للسنة الثامنة على التوالي لتراجع المعدل في البلد الذي يصل عدد سكانه إلى 124 مليون نسمة.

وقالت مسؤولة بوزارة الصحة مكلفة البيانات إن “التراجع المستمر في معدل الولادات يعني أننا أمام وضع خطر”، وأضافت أن “عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وصعوبة التوفيق بين العمل وتربية الأطفال” قد تقف وراء انخفاض المعدلات.

وتراجع الولادات نمط شائع في الدول المتطورة، ولا يزال المعدل في اليابان يفوق مثيله في كوريا الجنوبية المجاورة التي تسجل أدنى معدل ولادات في العالم، وهو 0,72.

المصدر: ا ف ب