بالفيديو | المقاومة الاسلامية في العراق تقصف هدفاً في البحر الميت ومصفى وميناء حيفا نصرة لغزة

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الثلاثاء، هدفاً حيوياً في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر، ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأكدت المقاومة أنها مستمرة في دك معاقل الأعداء. ووزع الاعلام الحربي مشاهد من العملية.

كما نشر الاعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم، مشاهد من استهداف المجاهدين مصفى حيفا النفطي وميناء حيفا داخل فلسطين المحتلة، بتاريخ 2 / 6 / 2024.

وأعلنت سرايا أولياء الدم، أنه وانتصارًا للدماء البريئة في غزة ورفح النازفتين، وإيمانًا منّا بوحدة الجبهات، نفّذَ مجاهدوها الاحد الماضي، عملية نوعية مزدوجة بالطيران المسيّر، استهدفت هدفين حيويين منفصلين في مصفى حيفا النفطي وميناء حيفا في فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق عملياتها، دعماً لقطاع غزة، واسناداً للمقاومة الفلسطينية، في معركة طوفان الأقصى.

المصدر: الاعلام الحربي