المتحدث باسم حكومة العدو: نريد حلا دبلوماسيا مع حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 4 2024 - 17:12

المتحدث باسم حكومة العدو: نريد حلا دبلوماسيا مع حزب الله

منذ 1 ساعة 4 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة