242 يوماً على العدوان على غزة.. وضع انساني كارثي ومجازر متواصلة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 242 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و182 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36550 شهيدا و82959 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وحول آخر التطورات في مدينة رفح أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تواصل التمركز في مطار غزة المدمر ومعبري رفح وكرم أبو سالم ومحيطهما وسط تدمير شبه كلي لبلدة الشوكة (الجزء الجنوبي).

كما تواصل آليات الاحتلال التمركز في منطقة الماصوف في حي السلام ودمرت جزء كبير من الحي وصولاً لحي التنور شمالاً.

وتستمر قوات الاحتلال في تنفيذ قصف مدفعي وشن غارات جوية على مدينة رفح ومخيم الشابورة ومحيط ميدان العودة والنجمة والبلعاوي وشارع روحي صبح وشارع مسجد الهدى ودمار كبير في السوق المركزي وشارع البحر ومخيم يبنا حتى العبد جبر جنوبًا.

وتوغلت قوات الاحتلال في منطقة الدخني بمخيم الشابورة والمستشفى الكويتي ثم العودة للمنطقة الحدودية وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف بين الفينة والأخرى.

وتتمركز آليات الاحتلال فوق تلة زعرب ومحيطها والتوغل غربًا حتى منطقة المقبرة والسعودي ١ ومفترق أبو السعيد والشؤون الاجتماعية وشارع مركز الشرطة وشارع طباسي ودوار زعرب وحي حجازي وقرب برج أبو مرقة في حي تل السلطان بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات متفرقة في المناطق المذكورة، إضافة إلى القصف على مخيم بدر وشارع الزر والإمام علي.

وتطلق طائرات مسيرة للاحتلال النار بمنطقة عريبة شمالي رفح ونقل عدد من الإصابات.

ولا يزال هناك شهداء في بعض الطرقات وفي مناطق متفرقة من وسط رفح ومنطقة الزعاربة وشارع طباسي وداخل بعض المنازل في المناطق المذكورة.

واستشهد 8 من عناصر الشرطة والمواطنين وأصيب آخرون ضمنهم نازحون بجروح جراء غارتين لطائرات الاحتلال استهدفت إحداهما سيارة للشرطة أمام مركز إيواء نازحين محيط الكلية التقنية والثانية استهدفت تجمعا للمواطنين أمام المركز.

وأصيب خمسة مواطنين جراء إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على منطقة ميراج شمالي مدينة رفح.

وارتقى 3 شهداء فجر اليوم في استهداف طائرات حربية إسرائيلية منزلا بحي الدرج شرق مدينة غزة. وشنت طائرات الاحتلال غارات تجاه الأحياء الجنوبية من مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي كثيف.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على حي الصبرة والزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وأطلقت طائرات “كواد كابتر” أطلقت النار في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

واستشهد 4 مواطنين، منهم 3 أطفال وأصيب آخرون فجر اليوم بقصف الاحتلال منزل الصحفي محمد غانم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال غرفة فارغة بمدرسة أبو حلو التي تؤوي نازحين بمخيم البريج، دون وقوع إصابات.

وإلى شمال غزة، انتشل طواقم الدفاع المدني في غزة، فجر اليوم، ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة “غباين” في حي الدرج قرب مسجد السدرة شرق مدينة غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام