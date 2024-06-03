وزير الداخلية الايرانية: 80 شخصاً تقدموا بطلبات ترشيحهم للإنتخابات الرئاسية في ايران

تقدم 80 شخصاً بترشحهم للانتخابات الرئاسية في ايران، ممن استطاعوا تحقيق المعايير الاولية للترشح كالمستوى العلمي والعمر والخبرة الادارية وعدم وجىد سوابق قضائية لهم وغير ذلك، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الإيراني العميد وحيدي.

وأكد العميد وحيدي للمنار أن المرحلة الاولى كانت جيدة وكل شيء كان منظماً ومنضبطاً وعلى أتم وجه، مشيراً إلى أنه تقدّم عدد كبير من المرشحين، ممن يملك الحد الادنى من المعايير المطلوبة لناحية الخبرة العملية والعمر وغير ذلك.

واضاف العميد وحيدي، في ختام اليوم الخامس والاخير لتتقدم للترشح في الدورة ال 14 لانتخابات الرئاسية الايرانية، “الآن ننتظر المرحلة التالية التي تعيّن فيها أهلية المرشحين”.

وأشار وحيدي إلى ان تم اتاحة الفرصة للمرشحين للحديث بشكل مختصر عن برامجهم بالاعلام بعد تقديم طلباتهم، وقال إن “هذه المرحلة تحتم علينا تحمل المسؤولية خاصة بعد فقدان الشهيد السيد رئيسي ونتمنى أن تكون الانتخابات متوازنة وحماسية”.

واكد وزير الداخلية الإيرانية أن الشعب الايراني يتميز بقدرته في الخروج من الاوقات الصعبة بأفضل وجه ممكن وهذا ما نعول عليه في هذه الانتخابات الرئاسية.

ومن الشخصيات التي قدمت اوراق تسجيلها اليوم الاثنين يمكن الاشارة الى كل من النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق اسحاق جهانغيري وزير الطرق الحالي مهرداد بذر باش ورئيس مؤسسة الشهداء امير حسين قاضي زادة هاشمي ووزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي وكل من النواب السابقين ، الیاس نادران، حسن سبحاني، حسن کامران، احمد اکبري، قاسم جاسمي، حمیدة زرآبادي، علی رضا ورناصري، حمید کریمي،اردشير مطهري ،وحيد جلال زادة ووزير الزراعة السابق محمد رضا اسکندري و علي آذري النائب الحالي في البرلمان.

وكان قد سجل خلال الايام الأربعة الماضية، طلبات الترشح أشخاص مثل محمد مهدي اسماعيلي ومسعود زريبافان وحسين افشار زاده وحسين علي قاسم زاده ومحمود احمدي نجاد ومحمود صادقي وسيد محمد مقيمي وصادق خليليان وايرج شاهوردي ومحمدي راد ومحمد رضا صباغيان، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدائى، وقدرتعلي حشمتيان، وسعيد جليلي، وعلي لاريجاني واحمد بي غش ومحمد خوش جهره وعبدالناصر همتي.

وانطلقت الخميس، عملية تسجيل المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في ايران. وستقام الدورة الرابعة عشرة للرئاسة يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.

وتنتهي عملية تسجل الطلبات اليوم الإثنين. ومن ثمة تبدأ مهلة 7 ايام لدراسة أهلية المرشحين، على أن تستمر الحملات الانتخابية للمرشحين 14 يوما.

وتم تحديد يوم 28 حزيران/يونيو لانتخاب رئيس جديد للبلاد اثر استشهاد الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

المصدر: موقع المنار