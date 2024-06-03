المقاومة الاسلامية تستهدف آلية عسكرية في جبل عداثروتجمعا لجنود العدو في خلة وردة

أعلنت المقاومة الاسلامية أنه، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد تعقبٍ ومراقبة لقوات العدو الصهيوني في جبل عداثر وعند رصد آلية عسكرية فيه استهدفها مجاهدوها بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
واستهدفت المقاومة قبل ظهر اليوم التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار