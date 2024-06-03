المقاومة الاسلامية تستهدف آلية عسكرية في جبل عداثروتجمعا لجنود العدو في خلة وردة

أعلنت المقاومة الاسلامية أنه، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد تعقبٍ ‌‏ومراقبة لقوات العدو الصهيوني في جبل عداثر وعند رصد آلية عسكرية فيه استهدفها مجاهدوها بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة ‌‏مباشرة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.‏

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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واستهدفت المقاومة قبل ظهر اليوم التجهيزات التجسسية في موقع ‏المالكية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.‏

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المصدر: موقع المنار