المقاومة الاسلامية تستهدف آلية عسكرية في جبل عداثروتجمعا لجنود العدو في خلة وردة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2024 - 15:32

المقاومة الاسلامية تستهدف آلية عسكرية في جبل عداثروتجمعا لجنود العدو في خلة وردة

منذ 44 mins 3 June، 2024
المقاومة الإسلامية
لبنان

أعلنت المقاومة الاسلامية أنه، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد تعقبٍ ‌‏ومراقبة لقوات العدو الصهيوني في جبل عداثر وعند رصد آلية عسكرية فيه استهدفها مجاهدوها بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة ‌‏مباشرة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.‏

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

واستهدفت المقاومة قبل ظهر اليوم التجهيزات التجسسية في موقع ‏المالكية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.‏

المصدر: موقع المنار

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