مقتل شخص وإصابة 26 آخرين في حادث إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إطلاق نار وقع في أكرون بولاية أوهايو أدى إلى مقتل شخص وإصابة 26 آخرين بعضهم في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار بعد منتصف الليل مباشرة في مدينة أكرون، حيث تم الإعلان عن سقوط العديد من الضحايا بإطلاق النار.

وأخبرت المستشفيات المحلية أن العديد من الأشخاص وصلوا إلى أقسام الطوارئ مصابين بطلقات نارية.

ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات على الفور، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة أن التحقيق في مراحله الأولية وطلبت من أي شخص لديه معلومات الاتصال بالمحققين.

وأفادت قناة “WEWS-TV” بأن حفلا أقيم في الشارع بالمنطقة ذاتها قبل إطلاق النار.

المصدر: مواقع