سرايا القدس: قصفنا بوابل قذائف الهاون جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 19:50

سرايا القدس: قصفنا بوابل قذائف الهاون جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح

منذ 1 ساعة 1 June، 2024
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