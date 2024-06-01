القناة 12 الصهيونية: 70% من منشآت مستوطنة المنارة في ‫الجليل الأعلى دمرت جراء القصف من لبنان منذ بدء الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 1 2024 - 18:10

القناة 12 الصهيونية: 70% من منشآت مستوطنة المنارة في ‫الجليل الأعلى دمرت جراء القصف من لبنان منذ بدء الحرب

منذ 2 ساعة 1 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة