بالفيديو | أبو حمزة: نخوض حرباً وجودية وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة للعدو

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة”، ان الكيان الصهيوني يخوض حرب إبادة ضد شعبنا الأعزل، وان عودة المستوطنين إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة.

واعلن أبو حمزة، أن السرايا نفذت العديد من عمليات القنص في جميع محاور التوغل وكان لجباليا فيها حصة الاسد، وتم اسقاط 11 طائرة صهيونية على امتداد ساحة المواجهة في قطاع غزة المقاوم.

واكد أبو حمزة أن سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة تخوض حربا وجودية بالضفة الغربية وغزة، كما تم قصف بئر السبع وسديروت وعسقلان خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن ان السرايا تستهدف بشكل يومي قوات العدو في رفح وجباليا ونتساريم وما زلنا بألف خير، وشدد على ان حرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة للعدو في غزة.

واضاف ابو حمزة “نقول للعدو أن الطريق الوحيد لاستعادة أسراكم يكون عبر وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة”، وأكد أن الشعب الفلسطيني ” لن يقبل أن يبقى منعزلا ومهمشا عن نيل حقوقه والحرية قريبة لأسرانا البواسل إن شاء الله”.

ودعا الشعب الفلسطيني العزيز إلى التكافل والترابط والتآزر والتراحم ومزيد من التعاون في شتى مناحي الحياة. وأعلن أن السرايا ستعرض قريبا كيف كان يعيش الأسير الإسرائيلي إلعاد كتسير لديها.

كما توجهه بالشكر “لجبهات الإسناد وكل أحرار العالم في الجامعات الأمريكية والمدن الأوروبية”.

واليوم، أعلن الاعلام العسكري لسرايا القدس، أن المجاهدين فجروا آلية صهيونية بعبوة “برميلية” شديدة الانفجار في محور التقدم بمحيط منطقة أم رائد شرق رفح. كما دكت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو المتوغلة جنوب مخيم يبنا على الحدود الفلسطينية المصرية برفح.

المصدر: الاعلام العسكري