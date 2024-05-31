اليمن | عدوان أمريكي بريطاني على العاصمة صنعاء والحديدة وتعز

شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني، مساء الخميس، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء والمحافظة ومحافظتي الحديدة وتعز.

وفي التفاصيل أن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني شنت 3 غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين، وغارة على محيط مطار صنعاء الدولي، وغارتين على منطقة جربان في مديرية سنحان.

وفي الحديدة شن أن العدوان الأمريكي البريطاني 4 غارات على مديرية الحوك، حيث استهدف مبنى الإذاعة في المديرية، كما واستهدف طيران العدوان الأمريكي البريطاني مبنى في ميناء الصليف.

وفي تعزنفذ العدوان الأمريكي البريطاني غارة جوية على شبكة الاتصالات في منطقة الأعبوس بمديرية حيفان.

وتأتي هذه الغارات في سياق العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، في محاولة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر: المسيرة