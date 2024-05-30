غزة | 237 يوماً على العدوان… غارات مكثفة على رفح والمقاومة توقع خسائر في صفوف العدو

في اليوم الـ237 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصل الاحتلال مجازره في مناطق عدة، وكثف غاراته على رفح، بالتزامن مع تصعيد حملة اقتحاماته.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة للاحتلال تحصنت في مبنى جنوب حي الصبرة غرب مدينة غزة، وأوقعوها بين قتيل وجريح، في أعقاب تنفيذهم عملية مركّبة باستدراج قوة إسرائيلية لكمين شرقي رفح وقتل 4 من أفرادها بعبوة رعدية وإصابة آخرين.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت، بالاشتراك مع كتائب القسام، آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف “تاندوم” و”آر بي جي” شرق رفح. وأضافت أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات إسرائيلية في محيط منطقة العبد جبر بمخيم يبنا جنوب رفح.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة من 5 جنود بعبوة “قفاز” وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرق حي التنور في رفح. كما استهدفت القسام 3 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وأصابتهم بشكل مباشر قرب بلدية الشوكة برفح.

وقد اقرّ الاحتلال صباح اليوم الخميس بمقتل 3 من جنودها في معارك شمال وجنوب قطاع غزة أمس.

تطورات الإبادة

من جهتها، أكدت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 36 ألفا و171 شهيداً، و81 ألفا و420 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وشمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

هذا وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على نازحين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في مخيم جباليا. وأضاف بوصول عشرات المصابين إلى مستشفى المعمداني بعد إطلاق الاحتلال النار عليهم في مخيم جباليا.

إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء في رفح ارتفعت إلى 12 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم. وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف فلسطينيين غربي مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال الطابق الثالث من عيادة الوكالة بمخيم المغازي. وقصفت قوات الاحتلال منزلاً لعائلة صيدم في منطقة العزبة غربي مدينة رفح.

كما أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تراعت عن بعض أجزاء مخيم جباليا ما مكن المواطنين من الوصول إلى منازلهم وسط مخيم جباليا وتبين وجود دمار هائل جدا فيما شرعت طواقم الدفاع المدني بالبحث عن الشهداء وانتشالهم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تمكن طواقمه من انتشال جثماني المسعفين هيثم طوباسي وسهيل حسونة اللذين استهدفهما الاحتلال ليلة أمس في تل السلطان غربي رفح.

وأكد أن الاحتلال تعمد قصف مركبة الإسعاف رغم أنها تحمل شارة الهلال الأحمر المحمية دوليًا، مشيرا إلى أنه باستشهاد المسعفين هيثم طوباسي وسهيل حسونة يرتفع عدد شهداء الجمعية الى 19 شهيدا استهدفهم الاحتلال وهم على رأس عملهم الإنساني. هذا وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد 3 مواطنين برصاص قناصة جيش الاحتلال في شارع 8 ومحيط الكلية الجامعية في مدينة غزة، كما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي عدد من منازل المواطنين.

وارتقى شهيد وأصيب 6 جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم.

أما في مدينة رفح، نسف الاحتلال عدد من المباني، كما استهدف بالقصف المدفعي وإطلاق النار منطقة تل زعرب غرب المدينة. واستشهد فجر اليوم أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة زقوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال غربي ووسط رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

لازاريني: مزاعم “إسرائيل” جعلت الطواقم الأممية أهدافا مشروعة بنظر البعض

المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أكد أن “الحرب في غزة أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة بما فيها الهجمات على موظفينا”.

وقال إن “حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي الأونروا يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل”، مشيراً إلى أن “المسؤولين الإسرائيليين لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب بل يقومون أيضاً بنزع الشرعية عن الأونروا”.

المصدر: موقع المنار+مواقع إخبارية