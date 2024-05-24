طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2024 - 01:34

طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 24 May، 2024
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