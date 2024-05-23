اجتماع لفصائل المقاومة في طهران مع سلامي وقاآني

اجتمعت فصائل المقاومة في المنطقة مع القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس اسماعيل قاآني في العاصمة طهران، على هامش مراسم تشييع السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما.

وجرى خلال هذا الاجتماع بحث آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعملية “طوفان الأقصى” ودور جبهة المقاومة. واكد المشاركون على مواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة مع مشاركة كافةال فصائل وجبهات المقاومة.

وأقيمت صباح أمس في طهران مراسم تشييع جثمان الشهيد آية الله رئيسي وشهداء الخدمة بحضور اعداد غفيرة من ابناء الشعب والمسؤولين المحليين والأجانب.

وتشارك عشرات الشخصيات السياسية والإجتماعية والعسكرية من دول عدة وبينهم ممثلين عن محور المقاومة، في مراسم تشييع السيد رئيسي ورفاقه.

المصدر: وكالة تسنيم