مراسل المنار: أمير قطر يصل إلى طهران لتأدية واجب العزاء  ‫بالشهيد الرئيس السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 16:36

مراسل المنار: أمير قطر يصل إلى طهران لتأدية واجب العزاء  ‫بالشهيد الرئيس السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء

منذ 1 ساعة 22 May، 2024
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