بالفيديو | المقاومة الفلسطينية تتصدى للعدو في رفح وتقصف عسقلان وزيكيم

واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، لليوم الـ 229 على التوالي. واستهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسام جرافتين عسكريتين من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” وعبوة “شواظ” في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح.

كما استهدفت القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة “تاندوم” في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية. وفور حضور قوة الإنقاذ قام مجاهدونا بتفجير عبوة “شواظ” فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع.

ودمرت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” قرب عمارة بهلول في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح، واستهدفت جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح.

وتمكن مجاهدو القسام من قنص 3 جنود صهاينة شمال بيت حانون شمال قطاع غزة، واستهدفوا دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وبدورها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم مدينة عسقلان وقاعدة “زيكيم” العسكرية برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ووزع الاعلام العسكري لسرايا القدس، مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس آليات وجنود العدو على جبل الكاشف شرق جباليا.

كما عرضت السرايا مشاهد للطائرة الصهيونية “سكاي لارك” بدون طيار التي سيطرت عليها في مدينة رفح.

وأسقطت سرايا القدس طائرة صهيونية من نوع “درون” وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية شمال قطاع غزة.

المصدر: الاعلام العسكري