الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله اسماعيل هنية:  ‫الوعد الالهي بالقضاء على الكيان الصهيوني سيتحقق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 14:46

الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله اسماعيل هنية:  ‫الوعد الالهي بالقضاء على الكيان الصهيوني سيتحقق

منذ 12 mins 22 May، 2024
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