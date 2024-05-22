الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله اسماعيل هنية: الوعد الالهي بالقضاء على الكيان الصهيوني سيتحقق – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 22 2024 - 14:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
22 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الوزراء النرويجي يعلن الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية اعتباراً من 28 ايار مايو
حركة حماس: نرحب بإعلان كل من النرويج وايرلندا واسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا خلال احتفال يقيمه حزب الله تكريما ووفاءً لشهداء ايران الأطهار بمجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
كتائب المجاهدين استهدفت قوة للعدو واشتبكت معها في شارع الالباني شرق مخيم جباليا وحققت اصابات مؤكدة
الرئيس المشاط: على اميركا وبريطانيا الادراك ان العدوان على غزة واليمن تهديد للسلم والامن الدوليين ويعرض مصالحهما للخطر
المشاط: ادعو تحالف العدوان الى المضي قدما في طريق السلام وتصفير الازمات والعمل معا لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا خلال احتفال يقيمه حزب الله تكريما ووفاءً لشهداء ايران الأطهار بمجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله اسماعيل هنية: الوعد الالهي بالقضاء على الكيان الصهيوني سيتحقق
الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله اسماعيل هنية: الوعد الالهي بالقضاء على الكيان الصهيوني سيتحقق
منذ 12 mins
22 May، 2024
عاجل
الإمام السيد علي الخامنئي
التعليقات
ذات صلة
الإمام السيد علي الخامنئي: إحراق الضابط الأميركي لنفسه هو النتيجة الطبيعية للسياسة الغربية تجاه غزة
الإمام السيد علي الخامنئي : غزة اليوم هي قضية العالم الإسلامي
الإمام السيد علي الخامنئي : العالم الإسلامي سيشهد تدمير وزوال الغدة السرطانية الصهيونية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة