سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو  ‫الصهيوني في محاور التقدم شرق وجنوب شرق مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2024 - 12:36

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو  ‫الصهيوني في محاور التقدم شرق وجنوب شرق مدينة رفح

منذ 57 mins 19 May، 2024
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