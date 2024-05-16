السيد الحوثي: بدأ تدشين العمليات باتجاه البحر الابيض  ‫المتوسط بعمليتين نفذتا هذا الأسبوع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2024 - 18:06

السيد الحوثي: بدأ تدشين العمليات باتجاه البحر الابيض  ‫المتوسط بعمليتين نفذتا هذا الأسبوع

منذ 1 ساعة 16 May، 2024
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