السيد الحوثي: بدأ تدشين العمليات باتجاه البحر الابيض المتوسط بعمليتين نفذتا هذا الأسبوع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2024 - 18:06
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السيد الحوثي: بدأ تدشين العمليات باتجاه البحر الابيض المتوسط بعمليتين نفذتا هذا الأسبوع
منذ 1 ساعة
16 May، 2024
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السيد الحوثي
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